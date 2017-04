Streetfood in Bonn

Jeden Tag geht es vor dem historischen Rathaus in der Bonner Innenstadt laut und bunt zu: Es ist Markt, und überall riecht es nach Obst, Käse und Brötchen. Doch nicht alle Angebote müssen erst in der heimischen Küche zubereitet werden, viele Stände bieten leckeres Essen zum sofort reinbeissen an.