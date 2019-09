Großkirmes in Beuel

Pützchen. Der 652. Pützchens Markt steht in den Startlöchern. Die Stadt Bonn erwartet mehr als eine Million Besucher bei der Großkirmes - wenn denn das Wetter mitspielt.

Die letzten Vorbereitungen für den 652. Pützchens Markt (6. bis 10. September) haben begonnen. Die Stadt Bonn hat die kölsche Mundartband Paveier und die Zaubertrixxer für die Eröffnung im Bayernzelt verpflichtet.

"Es läuft alles nach Plan. Wir liegen gut in der Zeit", erklärte am Dienstagmittag Marktleiter Harald Borchert. Die Stadt Bonn hat für den 652. Pützchens Markt neun Platzneuheiten verpflichten können - das ist Rekord. Wenn das Wetter mitspielt, erwartet die Bundesstadt an den fünf Kirmestagen weit mehr als eine Million Besucher auf den Marktwiesen. Die Aussichten auf gutes Wetter bei Püma sind gut, zumindest soll es trocken bleiben.

Seit heute steht auch fest, was die Biermaß im Bayernzelt kosten wird: 10,30 Euro für einen Liter Bier. Und noch eine Neuigkeit gab die Stadt Bonn gestern bekannt: Am Kirmesdienstag, 10. September, tritt die Kölner Band "Cologne unplugged" ab 20 Uhr im Bayernzelt auf - bei freiem Eintritt. Die Musiker um Sänger Hendrik Brock - Frontmann der Boore - spielen bis zum Feuerwerk um 22 Uhr.