Telefonbetrug in Bonn und der Region

Falsche Polizisten rufen derzeit verstärkt Senioren in Bonn und den umliegenden Kommunen an.

Bonn/Region. Die Anrufe von falschen Polizeibeamten ebben nicht ab. Seit Dienstag wurden der Bonner Polizei mehr als 50 Anrufe gemeldet, bei denen Betrüger versucht haben, an Geld und Wertsachen älterer Menschen in Rüngsdorf, Mehlem und Niederholtorf zu gelangen.

Von Andreas Stanetschek, 02.05.2019

Mehr als 50 Anrufe falscher Polizisten sind der Bonner Polizei seit Dienstag in Bonn und der Region gemeldet worden. Betroffen waren unter anderem Plittersdorf, Rüngsdorf, Mehlem und Niederholtorf. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, ließen sich Angerufene in Plittersdorf nicht täuschen, beendeten die Telefonate und informierten anschließend die Polizei.

Die Täter sind seit geraumer Zeit bundesweit aktiv, täuschen unter anderem vor, Polizei- oder Kriminalbeamte zu sein. Dazu wird mit einem technischen Trick im Display des Telefons der Angerufenen die örtliche Vorwahlnummer zusammen mit der 110 eingeblendet oder einer örtlichen Polizeidienststelle. Es sind jedoch keine Polizisten am Telefon, sondern Trickbetrüger.

Diese behaupten etwa, es habe zuletzt vermehrt Einbrüche in der Umgebung gegeben oder dass man bei festgenommenen Dieben einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden habe. Daher müsse man Bargeld oder Schmuck überprüfen und in Sicherheit bringen. So schützt man sich gegen Telefonbetrüger.