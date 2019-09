Konzert am Poppelsdorfer Schloss in Bonn

Bonn. Zum mittlerweile zwölften Mal veranstaltete der Verein Bunter Kreis Rheinland am Poppelsdorfer Schloss ein Taschenlampenkonzert für Besucher von null bis 99 Jahren.

Von Verena Düren, 01.09.2019

Bereits ab 18 Uhr strömten die Familien auf die Wiese vor dem Schloss, wo auch vorab mit Tombola, Glücksrad und Getränke- und Pommesbuden ein umfassendes Angebot vorhanden war. WDR-Moderatorin Inka Bause führte durch den Abend und kündigte um kurz vor acht den ersten Höhepunkt des Abends an – das traditionelle Luftballonsteigen. Von da an übernahm die Berliner Band Rumpelstil, die sich mit rockig-poppigen Songs zum Mitsingen für die ganze Familie inzwischen auf Taschenlampenkonzerte spezialisiert hat. Sie verstand es auch an diesem Abend wieder, die über Besucher zum Mitmachen, Mitsingen und Tanzen zu bewegen.

Das Taschenlampenkonzert war der Auftakt zum Familientag des Bunten Kreises, der am Sonntag folgte. Dieser stand ganz unter dem Motto „Kinder haben Rechte“. Dies ist ein zentrales Thema des Vereins, der sich um schwer oder auch chronisch erkrankte Kinder und ihre Angehörigen kümmert. In diesem Jahr werden die UN-Kinderrechte dreißig Jahre alt, weshalb der Bunte Kreis auf sie besonders hinweisen will. „Unsere Forderung ist es, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden in der Hoffnung, dass sie dann eher im Bewusstsein der Menschen und der Politik verankert sind“, so Yvonne Lange, die Pressesprecherin des Bunten Kreises Rheinland.

Zu diesem Zweck hat sich der Verein für dieses Jahr eine besondere Fotokampagne überlegt, die beim Familientag in Bonn vorgestellt wurde: Gemeinsam mit der Koblenzer Fotografin Julia Berlin sind Banner entstanden, die auf schlichte, aber eindringliche Art die wichtigsten Kinderrechte vor Augen führen. Um die Aktion zu verbreiten, wird diese auch beim Konzert in Köln und in Koblenz zu sehen sein. Außerdem konnten Prominente gewonnen werden, die die Patenschaft für jeweils ein Kinderrecht übernommen haben und sich von nun als Botschafter dafür stark machen werden.

Und die Arbeit geht weiter: Für das kommende Jahr ist zum ersten Mal eine Familienfreizeit geplant. Sponsoren werden noch gesucht, denn der Verein arbeitet ausschließlich über Spenden und die Erlöse von Aktionen wie den Taschenlampenkonzerten. Neu ist auch ein Zirkusprojekt – einen ersten Eindruck konnte man bereits beim Familientag bekommen, bei dem auch die Zirkusschule Don Mehloni vertreten war.