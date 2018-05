Die Polizei war bei Rhein in Flammen mehrfach gefordert.

BONN. Die Zahl der Einsätze von Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt ist dieses Jahr bei Rhein in Flammen leicht angestiegen. Zwei Männer wurden wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes festgenommen. Das Projekt „Monica“ lieferte wichtige Erkenntnisse.

Von Nicolas Otterbach, 06.05.2018

Die Zahl der Einsätze bei Rhein in Flammen ist zwar leicht angestiegen. „Sie bewegt sich aber im Rahmen zu erwartenden Vorkommnisse“, lautet das positive Fazit der Stadtverwaltung.

Die Polizei musste verstärkt in der Dunkelheit eingreifen. Bis 2.30 Uhr wurden insgesamt acht Personen in Gewahrsam genommen. Neben Körperverletzungen verzeichnete die Polizei vor allem Beleidigungen und Diebstahlsdelikte. Noch vor 19 Uhr endete die Veranstaltung für einen 29-jährigen Bonner im Polizeigewahrsam: Er hatte gegen 18.30 Uhr in der Rheinaue randaliert und mehrere Platzverweise missachtet. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine 35-Jährige schmiss gegen 22.30 Uhr eine Flasche auf Polizisten. Zudem versuchte sie eine Beamtin mit dem Ellenbogen ins Gesicht zu schlagen.

Zwei 26 und 47 Jahre alte Männer wurden um 23.30 Uhr in der Nähe des Rosengartens wegen eines mutmaßlichen Sexualdeliktes vorläufig festgenommen. Nur wenig später meldeten sich zwei junge Frauen, die im Gedränge vor der Hauptbühne aus einer achtköpfigen Gruppe heraus unsittlich berührt wurden.

Der Rettungsdienst wurde in 195 Fällen tätig – 64 mal internistisch, 113 mal chirurgisch, 13 Fälle werden unter „Sonstige“ geführt. Alkoholbedingt waren 52 Einsätze, die Hälfte davon bei Jugendlichen unter 18 Jahren.

Das Ordnungsamt verzeichnete 162 Verkehrsordnungswidrigkeiten. 18 mal musste der Abschleppdienst anrücken, um Flucht- und Rettungswege freizuhalten. Der Streifendienst kontrollierte 488 Personen, wobei zwei Platzverweise ausgesprochen wurden. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden 95 Alkoholika und 25 Packungen Zigaretten vernichtet. Zwölf übermäßig alkoholisierte Jugendliche wurden angetroffen und betreut.

Das Sicherheitssytem „Monica“ lieferte dem Fraunhof-Institut bei seiner ersten großen Feldstudie wichtige Erkenntnisse. Unter anderem wurden Besucherströme erfasst und Lärmemissionen überwacht. Die Ergebnisse dienen der Weiterentwicklung des Projekts, das nächste Woche in Lyon fortführt wird. Die diesjährigen Feldversuche des Projekts, das von der Europäischen Kommission gefördert wird, werden mit Pützchens Markt wieder in Bonn abschließen.