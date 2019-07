Feuer im Dachgeschoss in Bonn

Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass in der Brandwohnung keine Personen in Gefahr waren.

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Burbacher Straße aus.

Bonn. 45 Einsatzkräfte rückten am Dienstabend zu einem Brand in die Burbacher Straße in Kessenich aus. Der Brand war dann aber nicht so groß wie zunächst angenommen.

Eine brennende Matratze war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Kessenich. Gegen 22.45 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in die Burbacher Straße alarmiert worden. Wie Einsatzleiter Eric Lambertz vor Ort mitteilte, hätten Anwohner einen Dachstuhlbrand gemeldet. „Beim Eintreffen drang aus dem rechten oberen Fenster Brandrauch“, sagte Lambertz. Man sei zudem davon ausgegangen, dass sich eine Person in der Wohnung befinde, führte er weiter aus.

Foto: Christoph Meurer Die Einsatzkräfte gingen zunächst von einem Dachstuhlbrand aus. Später stellte sich heraus, dass nur eine Matratze und einige Kleidungsstücke Feuer gefangen hatten.

In der Wohnung fanden die Wehrleute dann aber niemanden vor, wohl aber eine brennende Matratze sowie darauf liegende ebenso brennende Kleidung. Beides konnte schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren sowohl hauptamtliche Feuerwehrleute als auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kessenich sowie der Rettungsdienst – laut Lambertz insgesamt 45 Einsatzkräfte. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Während des Einsatzes hatte die Polizei Teile der Burbacher Straße gesperrt.