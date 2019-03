Einschränkungen für Reisende

BONN. Bereits seit November 2016 ist Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof gesperrt. Bahnkunden drohen nun weitere Einschränkungen. Der Hauptbahnhof wird zeitweise nahezu komplett gesperrt.

Von Bernd Linnarz, 24.03.2019

Schon seit November 2016 ist im Bonner Hauptbahnhof der Bahnsteig 1 wegen Reparaturarbeiten am Hallendach gesperrt. Jetzt drohen Bahnkunden Ende Juni weitere Einschränkungen: Zwischen dem 26. Juni und 1. Juli wird der Hauptbahnhof nahezu komplett gesperrt. Das teilte am Freitag der CDU-Landtagsabgeordnete Oliver Krauß mit. Seinen Angaben zufolge werden Fernverkehrs- und Güterverkehrszüge vollständig umgeleitet.

Die Baumaßnahmen würden erst im Juni durchgeführt, weil in der Osterzeit bereits umfangreiche Bauarbeiten im Kölner Hauptbahnhof stattfänden. Nach aktuellem Planungsstand wird während der Baustellenzeit in beiden Richtungen nur der Regionalexpress RE 5 (Wesel-Köln-Bonn-Koblenz) in Bonn halten sowie die S 23 (Bonn-Rheinbach-Euskirchen). Alle anderen Linien im Schienenpersonennahverkehr sollen bereits an Stationen vor und hinter Bonn wenden.

Die Linie RB 48 (Bonn-Köln-Wuppertal) soll nur zwischen Köln und Wuppertal verkehren. Der Abschnitt zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Bonn wird laut Krauß in der besagten Zeit nicht von der RB 48 bedient. Die RB 26 wende von Köln kommend in Roisdorf und von Mainz/Koblenz kommend bereits in Bad Godesberg ebenso wie die Ahrtalbahn (RB 30).

Das Areal am Hauptbahnhof im Wandel Seit dem Baubeginn im Dezember 2016 hat sich das Areal stark verändert. Foto: Benjamin Westhoff Dezember 2016: Die Südüberbauung kurz vor Start der Abbrucharbeiten.

Foto: Benjamin Westhoff 25. Januar 2017: Arbeiter entfernen das Schild des Hotels Continental.

Foto: Benjamin Westhoff 12. Juni 2017: Von der Südüberbauung ist kaum mehr etwas zu sehen.

9. Januar 2018: Die Baugrube wird nach und nach geschlossen.

Foto: Benjamin (FM) Westhoff 15. Mai 2018: Der Rohbau für das Maximiliancenter wächst.

Foto: Benjamin Westhoff 5. Oktober 2018: Die Dacharbeiten beginnen

Foto: Benjamin Westhoff Bauleiter Christian van de Loo (v.l.), OB Shok Sridharan, BVK-Abteilungsleiter Paul Maier-Ludwig, Ten-Brinke-Geschäftsführer Ilja Keller, Projektleiter Moritz Tank und Bauleiter André Oonk beim Richtfest.

Die Deutsche Bahn hat nach Angaben von Oliver Krauß angekündigt, mehrere Arbeiten zu bündeln, um Einschränkungen für die Reisenden zu minimieren. Unter anderem sollen im Bonner Hauptbahnhof Bahnsteige angepasst und weitere Hallendächer saniert werden.