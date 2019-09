Mit Schusswaffe Bargeld erbeutet

Bonn. Am späten Mittwochabend hat ein maskierter und bewaffneter Täter bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bonn Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Sebastian Meltz, 12.09.2019

Wie die Bonner Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, hat ein bislang noch unbekannter Täter am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr eine Tankstelle in der Kölnstraße im Bonner Ortsteil Auerberg ausgeraubt. Der Tatverdächtige soll bei dem Raubüberfall maskiert gewesen sein und mit vorgehaltener Waffe von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Tankstellenmitarbeiter händigte daraufhin Bargeld aus. Dann flüchtete der Räuber mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht einen etwa 1,70 Meter großen, 17 bis 20 Jahre alten Mann von schmaler Statur. Der Tatverdächtige trug bei dem Raubüberfall eine dunkle Gesichtsmaske mit Sehschlitzen und sprach akzentfrei Deutsch. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0228/150 bei der Polizei zu melden