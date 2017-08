Mögliche Absage wegen fehlender Polizeibegleitung

Bonn. Die mögliche Absage von Martinszügen wegen fehlender Polizeibegleitung hat in den sozialen Medien eine Welle der Empörung ausgelöst. Jetzt folgt die Entwarnung.

Eine mögliche Absage der Martinszüge in Bonn wegen fehlender polizeilicher Begleitung hat eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Auf die Nachricht reagierte am Dienstag auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), das innerhalb der Bundesregierung für die Klimakonferenz zuständig ist.

BMUB-Staatssekretär Jochen Flasbarth gab eine klare Zusage für die Martinszüge: „Bund, Land und Stadt sind mit den Sicherheitskräften im engen Austausch, um ein Sicherheitskonzept für die Konferenz im November zu erstellen. Dabei wird gewährleistet, dass die St. Martinsumzüge in Bonn ohne Einschränkungen stattfinden können.“ Diese Zusage freut zum Beispiel Christoph Schada, den Organisator des Lengsdorfer Martinszuges, der bereits eine Absage der Veranstaltung erwogen hatte: „Ich warte konkrete Aussagen ab, aber das lässt hoffen.“

Zuvor hatten auch andere Politiker eine Lösung gefordert. „Die Martinsumzüge gehören zum christlich geprägten Rheinland wie der Karneval. Wir müssen eine Lösung finden, damit Weltpolitik und christliches Brauchtum gleichzeitig stattfinden können“, sagte Christos Katzidis, Bonner CDU-Parteichef und innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Dazu plane er Gespräche. Auch Stadtdechant Wilfried Schumacher kündigte an, mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan die Veranstalter der Martinszüge, Polizei und Rettungsdienste an einen Runden Tisch zu bringen. „Die Martinszüge würden die Weltklimakonferenz durchaus bereichern“, so Schumacher. Bezirksverordneter Wolfgang Maiwaldt und die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Bonn stellten einen Antrag an die Stadtverwaltung, sich für alle Martinszüge einzusetzen.

Polizeieinsatz soll den Verkehr regeln

Auch in den sozialen Netzwerken wurde das Thema rege diskutiert. Über die Facebook-Seite des General-Anzeigers erreichte der Artikel bis Dienstagabend mehr als 49 000 Leser. „Ich kann ja verstehen, dass in der heutigen Zeit ein großes Schutzpotenzial für internationale Veranstaltungen gegeben sein muss, aber dann müssen auch regionale Gegebenheiten berücksichtigt werden“, schreibt eine Nutzerin. Entgegen einiger Online-Kommentare dient der Polizeieinsatz bei den Martinszügen vor allem dazu, den Verkehr zu regeln. Aus rechtlicher Sicht ist die Polizei jedoch nicht verpflichtet, alle Martinszüge zu begleiten. „Wir müssen grundsätzlich nicht dabei sein“, erklärte Polizeisprecher Robert Scholten. Bei gefährlichen Kreuzzungen oder Verkehrssituationen sei die Polizei allerdings laut Straßenverkehrsordnung in der Pflicht, die Stelle abzusichern. Von den rund 50 Martinszügen in Bonn werde daher ein Fünftel polizeilich begleitet. Dies geschehe in Abstimmung mit dem Ordnungsamt.

Der Veranstalter muss den Zug bei der Bezirksverwaltungsstelle anmelden, die den Zugweg an die Ordnungsbehörde weitergibt, um eventuell Busse umzuleiten. Im Hinblick auf fehlende Polizeibeamte könne im Einzelfall geprüft werden, ob auch die Feuerwehr oder andere den Verkehr regeln dürften, sagt die Polizei. In den Zeitraum der Klimakonferenz fällt auch der Start der Karnevalssession. Für den Auftakt am 11. November gebe es bislang keine Beeinträchtigungen so Scholten.