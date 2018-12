Warnsignale für Rad- und Autofahrer

Neue Fahrbahnmarkierung an der Kennedybrücke.

Bonn. Große Warnmarkierungen auf der Fahrbahn sollen Autofahrer auf die kreuzenden Radfahrer aufmerksam machen, die aus Richtung Beuel kommend die Kennedybrücke auf der nördlichen Seite queren.

Die Stadt hat ein großes Warnsignal nahe der Kennedybrücke auf die Fahrspur aufgebracht und ein kleineres auf dem rechts daneben verlaufenden Radweg. An der Querung zur Doetschstraße auf der linken Rheinseite in Fahrtrichtung Bertha-von-Suttner-Platz (Höhe Hilton Hotel) sollen die Symbole für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. „Wir optimieren die Markierung an der Einmündung Doetschstraße.

Aufgrund zahlreicher Unfälle mit Rechtsabbiegern und Radfahrern wird dort nachgebessert“, begründete Andrea Schulte vom städtischen Presseamt die Maßnahme. Aus Beuel kommende Radfahrer haben mitunter hohes Tempo drauf, wenn sie die Kreuzung am Hotel Hilton erreichen. Die Brücke ist ab der Hälfte der Strecke abschüssig.