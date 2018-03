Bringt frischen Wind in die Welt der traditionsbewussten Barbiere: Michael Hagemann in seinem Salon am Belderberg.

Bonn. Wie gewinnt man neue Kunden im Zeitalter von Onlinebewertungen und steigender Konkurrenz? Seine Strategie hat dem Bonner Friseurmeister Michael Hagemann nun den ersten Platz des Fachmagazins „Top Hair International“ eingebracht.

Im bundesweiten Vergleich hat sein Salon „Hair & Beauty Hagemann“ den ersten Platz in der Kategorie „Marketing und herausragende Vermarktungen“ belegt. Die Preisvergabe fand im Rahmen einer Fachmesse in Düsseldorf statt.

Hagemann und sein Team setzen vor allem auf das Internet und die sozialen Medien wie Facebook und Instagram, um den Salon zu präsentieren – schließlich kommen fast 50 Prozent der Neukunden über die digitalen Medien. Seit drei Jahren gibt es zudem eine App, über die die Kunden einen Termin vereinbaren und einen Erinnerungsdienst einrichten können. Mehr als ein Drittel greift bereits auf dieses Angebot zurück. „Das hat nichts mit dem Alter zu tun“, sagt Hagemann. Auch eine 80-jährige Stammkundin nutze gerne die digitale Terminvergabe. Ein klassisches, handgeschriebenes Terminbuch findet sich im Laden ebenfalls nicht mehr. Stattdessen ist in dem langen, weißen Empfangstresen ein großes Tablet eingelassen.

„Hier gibt es nicht mehr hinter dem Tresen“, so Hagemann. „Wenn man reinkommt, sieht es nicht aus wie in einem Friseursalon“, erzählt der Inhaber. Auf 400 Quadratmetern und zwei Etagen verteilen sich ein Herrensalon für Rasur- und Bartpflege, ein Damen- und Herrensalon, eine Kosmetikkabine sowie ein Café. Der Bereich im Erdgeschoss ist komplett in Weiß gehalten, an der Wand fällt der Blick auf die Pariser Skyline, während den Kunden in der oberen Etage den Kunden das Gegenteil erwartet – hier überwiegt die Farbe schwarz. Die Einrichtung und das Design des Ladens hat Hagemann ebenfalls eine Platzierung unter den besten 15 Salons in der Kategorie „Design“ eingebracht. Für die Auszeichnungen hatten sich mehr als 100 Salons aus ganz Deutschland beworben, eine Fachjury wählte für jede Kategorie die jeweils besten aus.

Angefangen hat Hagemann 1992 mit einem kleinen Ladenlokal in der Rathausgasse. Dabei war Friseur nicht sein Traumberuf, sondern Kfz-Mechaniker. Als ein neuer Salon in seinem Heimatort eröffnete, war sein Interesse geweckt. Er absolvierte eine Ausbildung, ging danach aber erst nach Luxemburg und arbeitete auf dem Bau. Erst dadurch habe er sein Handwerk als Friseur schätzen gelernt.

Nach seiner Rückkehr ging er bei den großen Salons in Bonn wieder in die Lehre und machte sich nach der Meisterprüfung selbstständig. „Man sieht sofort das Ergebnis seiner Arbeit“, erzählt er. Schrittweise hat er den Laden erweitert und das Angebot ausgebaut. Seit anderthalb Jahren ist er an dem heutigen Standort am Belderberg. „Mein Ziel war es, jedes Jahr um einen Mitarbeiter zu wachsen“, sagt er. 33 Mitarbeiter beschäftigt der Bonner heute, bildet aus und betreibt eine eigene Akademie für Fortbildungen. Derzeit hat er sechs Auszubildende. Drei Tage pro Woche schneidet er weiterhin mit.