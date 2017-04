Der Angeklagte Marco G. sitzt im September 2014 in Düsseldorf im Gerichtssaal des Oberlandesgerichtes.

Nach dem versuchten Bombenanschlag untersuchen Polizisten am 10. Dezember 2012 die Gleise im Bonner Hauptbahnhof.

Bonn. Im Terrorprozess um eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof ist der Hauptangeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch seine Mitangeklagten erhielten lange Haftstrafen.

Der 29-jährige Marco G. ist vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld bei ihm fest. Eine Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ist dadurch ausgeschlossen.

Am 10. Dezember 2012 war an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs unter einer Bank eine verdächtige blaue Sporttasche entdeckt worden. Darin versteckt waren ein Rohr, gefüllt mit Sprengstoff, und ein Wecker. Die Apparatur war mit Drähten verbunden. Ein Zünder wurde nie gefunden, dafür aber DNA des Sohnes und der Frau von Marco G..

Marco G. wurde nun wegen versuchten Mordes an einer unbestimmten Anzahl an Menschen, einem versuchten Sprengstoffanschlag, der Gründung einer terroristischen Vereinigung, der Verabredung zum Mord sowie unerlaubtem Waffenbesitz verurteilt.

Drei weitere islamistische Terroristen wurden zu Haftstrafen zwischen neuneinhalb und zwölf Jahren verurteilt. Gemeinsam soll das Quartett im Frühjahr 2013 ein Mordkomplott gegen Markus Beisicht, den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Pro NRW geplant und vorbereitet haben. Auf dem Weg zu dem Politiker in Leverkusen wurde der mit Abhörmikrofonen bestückte Wagen von der Polizei gestoppt.

Pro NRW hatte zuvor mit Mohammed-Karikaturen und Demonstrationen vor Moscheen die Salafisten gezielt provoziert. Marco G. (29), Enea B. (46), Koray D. (28) und Tayfun S. (27) sollen schließlich geplant haben, den Chef der rechtsextremen Partei in seinem Privathaus zu erschießen. Im Zuge dieser Ermittlungen stießen die Ermittler auf den Zusammenhang zum geplanten Bombenanschlag auf den Bonner Hauptbahnhof.

10. Dezember 2012 An Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs wird unter einer Bank eine blaue Sporttasche mit einer Rohrbombe entdeckt. Der Bahnhof wird evakuiert, der Sprengsatz mit einem Wassergewehr beschossen. Er explodiert nicht.

14. Dezember 2012 Die Bundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen.

13. März 2013 In Leverkusen wird nachts ein Auto gestoppt, das sich dem Privathaus eines Rechtsextremisten genähert hatte. Darin sitzen mehrere Islamisten.

14. März 2014 Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen vier Verdächtige.

8. September 2014 Der Prozess im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts beginnt.

12. Februar 2017 Die Bundesanwaltschaft plädiert. Verlangt lebenslange Haft für Marco G. sowie Strafen zwischen 11 und 14 Jahren für seine mutmaßlichen Komplizen.

3. April 2017 Nach 155 Verhandlungstagen wird das Urteil verkündet. Marco G. zu lebenslanger Haft verurteilt, seine drei Mitangeklagten zu Haftstrafen zwischen neuneinhalb und zwölf Jahren.

Das Gericht hat in dem Prozess an 155 Tagen verhandelt, 27 Sachverständige und 157 Zeugen wurden gehört. Nachdem beim Hauptangeklagten Marco G. Rasierklingen und eine Stichwaffe in der Zelle gefunden worden war, waren die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal erheblich verschärft worden. (ga/mit Material von dpa)

