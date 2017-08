Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Bonn. Mit einem falschen 50-Euro-Schein zahlte am Montagnachmittag ein Mann in einem Supermarkt in Bonn-Mehlem. Als er ein zweites Mal in dem Laden auftauchte, fasste ihn die Polizei. Den Beamten war er bereits bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2017

Gegen 15.45 Uhr bezahlte der Mann mit dem gefälschten Geldschein ein Milchgetränk in einem Supermarkt in Mehlem. Nachdem den Mitarbeitern des Supermarktes die Fälschung aufgefallen war, informierten sie die Polizei. Der 25-Jährige war inzwischen in einen Bus nach Bad Godesberg eingestiegen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen in Mehlem auf und stellte den Geldschein sicher. Dieser wies unter anderem keinen Silberstreifen auf.

Zeugen informierten die Beamten außerdem über eine zweite Person, die sich in der Nähe des Supermarktes aufhielt und möglicherweise mit dem Hauptverdächtigen gemeinsam unterwegs war. Die Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest.

Polizei fasst Tatverdächtige

Gegen 16.50 Uhr meldete sich erneut ein Mitarbeiter des Supermarktes bei der Polizei und berichtete, dass der 25-Jährige ein zweites Mal in dem Laden aufgetaucht sei. Dort wurde er schließlich gefasst. Weiteres Falschgeld trug er nicht bei sich. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er ist der Polizei bereits auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität und durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

Die Kriminalpolizei durchsuchte im weiteren Verlauf auch die Wohnung des Verdächtigen. Der zweite Verdächtige (24) ist ebenfalls der der Polizei auf den Gebieten der Eigentums-, Gewalt- und Rauschgiftkriminalität bekannt. Ihn trafen die Beamten in der Wohnung, wo er vorläufig festgenommen wurde. Er wurde aber später wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die vorläufig festgenommenen Personen möglicherweise für weitere, gleichgelagerte Delikte in Frage kommen.