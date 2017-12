Räuber erbeutet Kopfhörer

Am Bonner Hauptbahnhof wurde ein 29-Jähriger überfallen.

Bonn. In der Bonner Innenstadt ist ein 29-Jähriger überfallen worden. Der Täter, der es auf seine Kopfhörer abgesehen hatte, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.12.2017

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag am Bonner Hauptbahnhof mit einer Schusswaffe überfallen worden. Gegen 0.15 Uhr sei der Mann nach Angaben der Polizei über die provisorische Brücke am Bonner Loch gegangen und habe dabei über seine Kopfhörer Musik gehört, als ihm jemand von hinten auf die Schulter klopfte.

Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe raubte der unbekannte Täter demnach die Kopfhörer und flüchtete anschließend über die Poststraße in Richtung Maximilianstraße zum Zentralen Busbahnhof.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und beschreibt den Täter wie folgt:

20-25 Jahre alt

1,75 Meter groß

dunkle, lockige Haare

Brille mit dunklem Rand

bekleidet mit dunkler, leicht glänzender Jacke (eventuell Lederjacke)

sprach sehr gutes Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.