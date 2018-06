Bonn. Ermittler der Polizei haben einen Mann aus Aachen festgenommen. Der 39-Jährige soll in mehreren Fällen kiloweise Marihuana und Kokain nach Bonn-Tannenbusch geliefert haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Ermittlungsgruppe Tannenbusch einen Verdächtigen ausgemacht: Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung ist am Dienstagmorgen ein 39-Jähriger in Aachen festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilt, steht der Mann im Verdacht, im vergangenen Jahr in sechs Fällen jeweils zwischen 1,5 und 3 Kilogramm Marihuana sowie in einem Fall mindestens 75 Gramm Kokain nach Bonn-Tannenbusch geliefert zu haben. Die drei von ihm belieferten Männer, die dort Drogenhandel betrieben hatten, waren im Frühjahr 2017 bereits festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei seien sie mittlerweile zu langjährigen Freiheitsstrafen (zweijährige Freiheitsstraße mit Aussetzung zur Bewährung, dreijährige Freiheitsstrafe sowie Freiheitsstrafe über drei Jahre und acht Monate) verurteilt worden. Der unbekannte Lieferant der Drogenhändler habe zunächst nicht identifiziert werden können.

Im Dezember 2017 kontrollierten Zivilfahnder der Autobahnpolizei Köln den nun festgenommenen 39-jährigen Aachener auf der Hohe Straße

in Bonn-Tannenbusch in seinem Auto. Eine bislang unbekannte Person, die mit ihm auf der Straße Kontakt hatte, konnte unerkannt flüchten. Im Kofferraum des Pkw fanden die Fahnder einen Beutel mit rund 6000 Euro und eine Tüte mit Kokainspuren. Da ihm zum damaligen Zeitpunkt eine vermutete Drogenlieferung nicht nachgewiesen werden konnte, wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Weitergehende Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem 39-Jährigen um den damals noch unbekannten Lieferanten

handelte. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl, der durch das Amtsgericht Bonn erlassen wurde. Bei der nun durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden geringe Mengen Marihuana und Amphetamin sichergestellt. Anschließend wurde der Beschuldigte zum Amtsgericht in Aachen gebracht, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde.