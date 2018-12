24-Jähriger in Lebensgefahr

BONN. Auf der Flucht vor der Polizei ist am Montagabend ein 24-Jähriger von der Brüstung eines Parkhauses an der Kölnstraße in Bonn gestürzt. Der junge Mann schwebt in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde ein 24 Jahre alter Mann am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, sei der Mann zuvor von der Brüstung eines Parkhauses an der Kölnstraße in die Tiefe gestürzt.

Gegen 21.45 Uhr war die Polizei über einen Verdächtigen informiert worden, der sich in dem Parkhaus Autos anschaue. Da es bereits an den Vortagen dort zu Sachbeschädigungen an geparkten Pkw gekommen war, seien unverzüglich zwei Zivilfahnder zum Parkhaus ausgerückt. Als sie versetzt voneinander das Parkhaus betraten, habe ein Beamter den Verdächtigen gesehen, der sich auf dem obersten Parkdeck befunden habe. Nun habe sich der Zivilfahnder als Polizist zu erkennen gegeben und dem Mann zugerufen: "Halt! Polizei! Stehenbleiben!" Daraufhin habe er seinen Kollegen informiert.

Der Unbekannte sei inzwischen zur Brüstung des obersten Parkdecks gelaufen und über das Geländer der Umrandung in Richtung Kölnstraße gestiegen. Dort, so die Mitteilung der Polizei weiter, habe er am Geländer gehangen und sich mit den Händen festgehalten. Der Beamte sei zu dem Mann gelaufen habe und habe ihm zugerufen, er solle zurückklettern - was dieser allerdings nicht gemacht habe. Der Beamte habe daraufhin versucht, den Mann festzuhalten, was jedoch nicht gelungen sei, so dass der Mann in die Tiefe gestürzt sei. Der 24-Jährige schwebe auch am Dienstagmittag noch in Lebensgefahr.

Die Polizei betont abschließen, dass im Zuge der Ermittlungen vor Ort Passanten berichtet hätten, "dass sie das Festhalten des Mannes am Geländer und den Rettungsversuch beobachtet haben".