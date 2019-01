Bonner Polizei fahndet mit Foto

Bonn. Ein Mann soll einer 39-jährigen Frau in Bonn ins Gesicht gespuckt haben. Der Vorfall ereignete sich im November 2018. Jetzt hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2019

Die 39-jährige Frau soll am 7. November 2018 gegen 21.15 Uhr vom Bahnhof UN-Campus über die Genscherallee zur U-Bahn-Haltestelle Heussallee/Museumsmeile gegangen sein, als sie von einem unbekannten Mann überholt wurde. So schildert die Polizei den Vorfall in einer Pressemeldung vom Mittwoch.

Der Unbekannte soll der Frau dann „unvermittelt“ ins Gesicht gespuckt haben. „Entrüstet“ sei die 39-Jährige dem Mann hinterher geeilt. Daraufhin soll er ihr an den Arm gespuckt und etwas „in einer unbekannten Sprache“ zu ihr gesagt haben. An der U-Bahn-Haltestelle Heussallee/Museumsmeile wurde der Mann von einer Überwachungskamera videografiert.

Foto: Polizei Bonn

Wer Angaben zu dem abgebildeten Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Bonner Polizei zu melden.