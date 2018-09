Hoher Sachschaden

BONN. Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen 30-Jährigen am Bonner Busbahnhof festgenommen. Der Mann hatte zuvor randaliert und einen hohen Sachschaden verursacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Völlig außer Rand und Band präsentierte sich in der Nacht zu Dienstag ein 30 Jahre alter Mann am Bonner Busbahnhof. Wie die Polizei mitteilt, machte er sich gegen 3.30 Uhr zunächst an einem Fahrplanfenster zu schaffen. Er schlug die Scheibe ein, entnahm den Fahrplan und zündete ihn an. Zeugen konnten beobachten, wie der 30-Jährige zwei weitere Glasscheiben im Haltestellenbereich mit einem Stein zerstörte, und riefen die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten den Randalierer noch am Tatort stellen und überprüfen. Der Mann, der laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizisten erstatteten eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Der 30-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 4000 Euro.