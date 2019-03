Nach Party in Bonn

Im September kam es nach einer Party auf dem Schiff Loreley in Bonn zu einer Schlägerei. (Symbolbild)

Bonn. Im September vergangenes Jahres kam es nach einer Party auf dem Schiff Loreley in Bonn zu einer Schlägerei. Nun sucht die Polizei Duisburg mit einem Foto nach einem Verdächtigen, der auf mehrere Personen eingeprügelt haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2019

Auf dem Passagierschiff Loreley ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf 23. September, bei einer Schlagerparty gegen Mitternacht zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, fahndet in diesem Zusammenhang die zuständige Wasserschutzpolizei Duisburg öffentlich nach einem tatverdächtigen Mann, der maßgeblich für die handgreifliche Auseinandersetzung verantwortlich sein soll.

Die Polizei fragt: "Wer erkennt den etwa 30-Jährigen mit sportlicher Figur? Zur Tatzeit trug er Jeans und ein weißes Oberhemd. Er soll gut sichtbar tätowiert sein und eine Glatze haben."

Das Boot hatte am 23. September am Anlegesteg am Bonner Brassertufer festgemacht. Laut Zeugenangaben soll der Tatverdächtige auf mehrere Personen eingeprügelt haben. Einer von ihnen - ein 45 Jahre alter Bonner - hatte Schläge ins Gesicht bekommen, war für kurze Zeit bewusstlos und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen können, sollen sich an die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203/2800 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.