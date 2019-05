Unfall an Bahnhaltestelle in Bonn

Bonn. Nach dem Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen wurde an der Bahnhaltestelle Ollenhauerstraße / Gronau eine Person von einer Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Es kam zu erheblichen Behinderungen in Bahnverkehr.

Von Michael Wrobel und Ulrich Felsmann, 05.05.2019

Nach ersten Informationen hatte ein Mann mit seinem Fahrrad gegen 0.20 Uhr den Überweg an der Haltestelle Ollenhauerstraße / Gronau überquert und war dabei von einer einfahrenden KVB-Bahn der Linie 16 erfasst worden. Ob der Mann ein Rot-Signal missachtet hatte, ist bisher nicht klar.

Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ersthelfer hatten sich um den Verletzten gekümmert, bis die Rettungskräfte vor Ort waren.

Mehrere Personen wurden Zeugen des Unfalls. Eine Frau erlitt einen Schock und musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Anschließend wurde sie von Freunden nach Hause gebracht.

Da es die erste Bahn nach dem Feuerwerk von Rhein in Flammen war, die die Haltestelle anfuhr, war die Bahn nicht vollbesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter eingesetzt, der den Vorfall nun untersuchen soll.

Erhebliche Störung im Bahnverkehr

Wegen des Unfalls verkehrten die Bahnen der Linien 16, 63 und 66 in diesem Bereich bis in die Nacht nicht. Laut der Stadtwerke Bonn mussten die Strecken unterbrochen werden: Die Linie 16/63 fuhr von Köln bzw. Tannenbusch nur bis Heussalle und zurück.

Wegen der Streckentrennung war im Bereich Rheinaue/ Robert-Schuman-Platz kein Bahnverkehr der Linie 66 möglich. Die Linie 66 fuhr bis in die Nacht von Siegburg bis zum Bonner Hauptbahnhof, ab dort zurück über Beuel-Ramersdorf von dort Linienweg bis Honnef und zurück.

Im Bereich Robert-Schuman-Platz sowie Rheinaue war stundenlang laut der Stadtwerke kein Bahnverkehr möglich.

Wegen der Großveranstaltung Rhein in Flammen war der Bahnverkehr bereits stark überlastet. Der Unfall sorgte dann für weitere Behinderungen. Stundenlang kam es auf allen Bahnlinien zu erheblichen Unregelmäßigkeiten.

Auch der Straßenverkehr war beeinträchtigt. Da an der Unfallstelle an der B 9 in beiden Richtungen jeweils eine Fahrbahn gesperrt wurde, kam es zu längeren Staus in diesem Bereich.