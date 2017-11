Fahndung erfolgreich

Am 31. Oktober trug der Verdächtige eine schwarze Pistole an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Bonn. Die Bonner Polizei suchte mit einem Fahndungsfoto nach einem Verdächtigen. Er war Ende Oktober und Anfang November in der Innenstadt mit einer Schusswaffe unterwegs. Jetzt meldete sie die Identifizierung des Mannes.

Der unbekannte Mann, der mit einer Schusswaffe in Bonn gesehen wurde, ist identifiziert. Er soll mit einer echt aussehenden Schusswaffe in Bonn unterwegs gewesen sein und sorgte in den vergangenen Wochen mehrfach für Angst und Schrecken. Seitdem fahndete die Bonner Polizei nach dem Unbekannten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. In zwei Fällen soll er die Waffe deutlich in der Öffentlichkeit gezeigt haben.

Die Foto-Fahndung brachte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den unbekannten Mann. Er wurde identifiziert und soll nach ersten Erkenntnissen mit einer Spielzeugwaffe unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern jedoch noch an, bis der Vorfall vollständig aufgeklärt wurde.

Mit Waffe im Bus unterwegs

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei am 31. Oktober. Gegen 23 Uhr wurde der unbekannte junge Mann an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof gesehen, wie er eine schwarze Pistole in der Hand hielt, und zwar so, dass sie deutlich von einem Zeugen zu sehen war. Der informierte die Beamten der Citywache Gabi, doch als die Polizisten nach dem Mann Ausschau hielten, war der verschwunden.

Das zweite Mal wurde der Unbekannte am 4. November mit der Waffe gesehen. Kurz vor Mitternacht beobachtete eine Zeugin den Mann in der Buslinie 601 und sah, wie er die Pistole demonstrativ aus seinem Hosenbund zog. Wie Polizeisprecher Michael Beyer dem GA auf Anfrage erklärte, alarmierte die Zeugin die Polizei, allerdings erst, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen war, da es ihr vorher zu gefährlich schien. Doch als die Beamten den Mann stellen wollten, hatte auch er den Bus bereits verlassen und war verschwunden. Im Bus wurde der Unbekannte jedoch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Um welche Art von Schusswaffe es sich handelt, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt hatte, veröffentlichte die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Unbekannten. Diese Fahndung führte nun laut Polizeiangaben zum Erfolg.