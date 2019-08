Hauptbahnhof in Bonn

BONN. Ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann hat am Sonntagmorgen für reichlich Trubel am Bonner Hauptbahnhof gesorgt. Der Mann belästigte Reisende und verletzte zudem einen Polizisten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.08.2019

Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebten Beamte der Bundespolizei am Sonntagmorgen im Bonner Hauptbahnhof. Zu tun hatten sie es dort mit einem Mann, der lediglich eine Boxershorts trug, Reisende anschrie und ansprang.

Wie die Polizei mitteilt, war der luftig bekleidete Mann um kurz nach 7 Uhr auf dem Bahnsteig zwischen Gleis zwei und drei unterwegs. Seine Jogginghose hatte er zuvor ausgezogen und am Bahnsteig abgelegt. Die Beamten stellten den Mann zur Rede, der daraufhin zunächst angab, nach Hause gehen zu wollen.

Wenige Minuten später fiel der 31 Jahre alte Mann allerdings erneut auf. Er lief wieder auf den Bahnsteig zurück, schrie die dort anwesenden Reisenden an und versuchte sie anzuspringen. Den Beamten der Bundespolizei reichte es nun, sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf der Wache leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten. Er schlug, trat sie und versuchte, sie zu beißen. Einen Polizisten verletzte er so sehr, dass dieser zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus musste. Der Mann konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Den 31-Jährigen übergab die Bundespolizei an die Bonner Polizei, die ihn auf richterliche Anordnung einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein.