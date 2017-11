Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Bei einem Straßenraub in der Bonner Innenstadt wurde ein 34-Jähriger mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Von Elena Sebening, 20.11.2017

Die Polizei teilt mit, dass vier bislang unbekannte Männer in der Nacht zu Sonntag, 19. November, gegen 1.40 Uhr einen 34-Jährigen in der Bonner Innenstadt ausgeraubt haben. Der Geschädigte hatte zur Tatzeit gerade an einem Geldautomaten in der Gangolfstraße Bargeld abgehoben, als sich die vier Männer näherten.

Einer der Männer bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe seines Bargeldes auf. Dieser übergab daraufhin seine Geldbörse. Die Täter liefen danach in Richtung Münsterplatz davon.

Beschrieben werden konnte einer der Tatverdächtigen. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare sowie eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und jüngeren Alters.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0228/15-0 entgegen.