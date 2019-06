Endenicher Straße und Bonner Talweg

Bonn. Bei zwei Ladendiebstählen haben Angestellte einen Mann am Dienstag beobachtet. Der 50-Jährige versuchte, Ware in Geschäften an der Endenicher Straße sowie auf dem Bonner Talweg mitzunehmen, ohne dafür zu bezahlen.

Von Jill Mylonas, 26.06.2019

Gleich zweimal wurde ein 50-jähriger Mann aus Bonn am Dienstag bei Ladendiebstählen erwischt. Wie die Polizei Bonn mitteilt, hatten Angestellte den Mann gegen 15.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf der Endenicher Straße und gegen 17.30 in einem Geschäft auf dem Bonner Talweg dabei beobachtet, wie er die Geschäfte mit Waren verlassen wollte, ohne dafür bezahlt zu haben.

Eine Kassiererin versuchte in dem Geschäft auf dem Bonner Talweg, den 50-Jährigen festzuhalten. Der Mann, der bereits polizeibekannt ist, wehrte sich und verletzte die Angestellte am Arm. Es gelang jedoch dank der Hilfe einiger Kunden, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeipräsidium. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Ein Richter schickte den Mann am Mittwoch in Untersuchungshaft.