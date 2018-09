Fotofahndung der Polizei

Bonn. Mit einer gestohlenen Bankkarte soll ein Mann Geld an einem Automaten in Bonn abgehoben haben. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2018

Die Polizei sucht nach einem Mann, der mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll. Der Verdächtige wurde am 21. Juli an einem Geldautomaten in Bonn-Duisdorf von einer Überwachungskamera beim Geldabheben vom Konto eines Geschädigten aufgezeichnet, wie die Beamten nun mitteilen. Auf richterlichen Beschluss haben die Ermittler das Foto nun veröffentlicht.

Die Polizei fragt, wer den Mann auf den Bildern kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann und bittet um Hinweise. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.