Tatverdächtiger identifiziert

Bonn. Die Polizei Bonn ermittelt in einem Fall des versuchten sexuellen Missbrauchs eines achtjährigen Mädchens in Tannenbusch. Nach einer öffentlichen Fahndung wird nun ein Tatverdächtiger vernommen.

03.03.2017

Die Polizei vernimmt einen Tatverdächtigen, der am Donnerstagnachmittag in Tannenbusch ein achtjähriges Mädchen verfolgt und attackiert haben soll. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Der Mann verfolgte das Mädchen demnach gegen 13.50 Uhr von einer Bushaltestelle auf der Riesengebirgsstraße bis zu ihrer Anschrift in der gleichen Straße. Er folgte ihr laut Polizei auch in den Hausflur und betrat mit ihr den Aufzug.

Dort erfasste er die Achtjährige und schlug ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Dann zog er ihr laut Polizei eine Stofftasche über den Kopf und fasste ihr an den Hals. Nachdem das Kind sich erheblich wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Die Polizei hatte auf richterlichen Beschluss Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Tatverdächtigen zeigen. Im Laufe des Tages gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein, die zur Identifizierung des 45-jährigen Verdächtigen führten.