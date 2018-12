Kölner Landgericht

Köln/Bonn. Neuneinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten im Bonner Eroscenter Immenburg ist am Mittwoch ein inzwischen 59-jähriger Mann aus Sankt Augustin zum dritten Mal als Täter verurteilt worden.

Von Bernhard Krebs, 19.12.2018

Das Landgericht Köln hat ihn wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte am 29. Juni 2009 die 35-jährige Prostituierte aus der Dominikanischen Republik tötete.

Die 43 Jahre alte Mitangeklagte – eine Landsfrau und ehemalige Kollegin des Opfers – wurde wegen Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Sie wurde von der Vorsitzenden Richterin Sabine Kretschmar als „treibende Kraft“ bezeichnet. Laut Urteil hatten es die beiden Angeklagten auf die Ersparnisse des Opfers von mindestens 10 000 Euro abgesehen. Von dem Geld fehlt bis heute jede Spur.

Dem Gericht zufolge nahm der Angeklagte am frühen Morgen des Tattages einen Termin beim späteren Opfer wahr, verlangte aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit jedoch keinen Geschlechtsverkehr, sondern lediglich eine Massage. Im Anschluss habe er den Plan in die Tat umgesetzt und die Prostituierte niedergeschlagen. Doch anders als erwartet sei die Frau nicht ohnmächtig geworden, sondern habe massive Gegenwehr geleistet und den Angeklagten gekratzt.

Daraufhin habe er die Frau überwältigt, sie bäuchlings auf ein Bett in ihrem Zimmer geworfen und mit einer Plastiktüte und einem Vorhangschal erstickt. Das Urteil stützt die 11. Große Strafkammer nun auf „eine Vielzahl von Indizien, die keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten zulassen“. So waren unter den Fingernägeln des Opfers Hautpartikel des 59-Jährigen sichergestellt worden. Deren Ursache könne aber nicht die Massage sein, sondern nur der Todeskampf des Opfers.

Schuldspruch wegen Mordes aus Habgier

Das nun in Köln gefällte Urteil bestätigt zwei frühere Urteile in dem Fall: In zwei Verfahren vor dem Bonner Landgericht war der 59-Jährige 2010 und dann auf seine Revision hin noch einmal 2012 jeweils wegen Mordes und Raubes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Mitangeklagte, die wie das Opfer aus der Dominikanischen Republik stammt, war zunächst zu drei, dann zu zwei Jahren und neun Monaten Haft wegen Anstiftung zum Raub verurteilt worden. Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs meinte jedoch, in beiden Bonner Entscheidungen Fehler in der Beweiswürdigung zu sehen und hob die Urteile in den Indizienprozessen auf.

Wie in solchen Fällen üblich wurde der Fall anschließend zur erneuten, dritten Verhandlung an an das nächstgelegene Landgericht, also Köln, verwiesen. Trotz des nun erneut ergangenen Schuldspruchs wegen Mordes aus Habgier gegen den 59-Jährigen verhängte das Gericht diesmal keine lebenslange Freiheitsstrafe. Als Grund für die Strafmilderung nannte die Kammer dessen Aufklärungshilfe beim Tatbeitrag der 43-Jährigen in seiner ersten Polizeivernehmung. Ohne diese Offenbarung wäre die 43-Jährige ungeschoren davongekommen.

Peter-René Gülpen, Verteidiger des 59-Jährigen, kündigte nach der Urteilsbegründung an, erneut Revision einzulegen. „Das Urteil muss überprüft werden, auch wenn es nun Licht am Ende des Tunnels gibt“, sagte Gülpen.