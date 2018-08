Polizei sucht Exhibitionisten

Bonn. Ein noch unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag vor vier spielenden Kindern in Bonn-Tannenbusch entblößt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.08.2018

Die Bonner Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Montagnachmittag vor vier Kindern in Bonn-Tannenbusch entblößt haben soll. Wie die Ermittler mitteilen, spielten die vier Kinder im Alter von vier bis acht Jahren in der Nähe des Kindergartens an der Görlitzer Straße, als ihnen gegen 15.20 Uhr ein dunkel gekleideter Mann auffiel.

Während er an dem Zaun stand, hob der noch Unbekannte plötzlich eine Lederjacke hoch, die er vor seiner Hüfte hielt, und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Kinder liefen sofort davon und informierten ihre Eltern. Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein, von dem Mann fehlt aber bislang jede Spur.

Der Verdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug einen dunklen Bart an Oberlippe und Kinn. Der Mann trug eine schwarze nach hinten gedrehte Kappe, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, eine schwarze Lederjacke und schwarze Schuhe.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 0228/150 entgegen.