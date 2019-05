Täter ist flüchtig

Zu einem Streit ist es in Bonn an einer U-Bahn-Haltestelle gekommen.

Bonn. An der Bonner U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof ist es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Streit gekommen. Dabei wurde ein Beteiligter mit einem Cuttermesser verletzt.

Von Axel Vogel, 30.05.2019

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstag zu einem Streit an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof in Bonn gekommen. Wie die Leitstelle der Bonner Polizei mitteilt, sind zwei Männer gegen 10.20 Uhr an den Gleisen 2 bis 4 am Abgang zur Thomas-Mann-Straße aneinander geraten. Einer zog ein Cuttermesser und verletzte den anderen. Laut Zeugenaussagen war die Auseinandersetzung "sehr blutig". Der Verletzte habe sich anschließend noch rund 30 Meter weiter geschleppt und sich dann im Teil des abgelassenen Bahnsteiges niedergelassen.

Die Ersthelfer zogen ihm die Kleidung aus und entdeckten, dass er stark blutete. Es bestand nach ersten Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Vorfall kam es zur Einschränkungen an den Gleisen, und Gleis 2 musste vorübergehend gesperrt werden. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder normal.

Der Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig. Nach GA-Informationen ist er bei einem nahegelegenen Drogenarzt untergekommen. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Informationen folgen.