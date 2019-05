Täter ist flüchtig

Zu einem Streit ist es am Bonner Hauptbahnhof gekommen.

Bonn. Am Bonner Hauptbahnhof ist es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Streit gekommen. Dabei wurde ein Beteiligter mit einem Cuttermesser verletzt.

Von Axel Vogel, 30.05.2019

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstag zu einem Streit am Hauptbahnhof Bonn gekommen. Wie die Leitstelle der Bonner Polizei mitteilt, sind zwei Männer gegen 10.20 Uhr aneinander geraten. Einer zog ein Cuttermesser und verletzte den anderen. Durch den Vorfall kam es zur Einschränkungen an den Gleisen. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder normal.

Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Informationen folgen.