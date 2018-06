Zeugen gesucht

Bonn. Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Bonn-Graurheindorf an einer Glasscheibe lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Nach Angaben der Bonner Polizei hat es am Donnerstag einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Rheindorfer Ufer" gegeben. Der mutmaßliche Täter wollte sich gegen 11.40 Uhr durch ein Terassenfenster Zutritt in das Haus verschaffen. Nach derzeitiger Spurenlage beschädigte der 29-jährige Mann erst die Jalousie und trat anschließend die Scheibe ein. Dabei verletzte sich der 29-Jährige am Bein und erlitt eine stark blutende Wunde.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten dies und verständigten darauf hin die Polizei. Nach erfolgter Erstversorgung durch eine Zeugin und die Polizeibeamten wurde der Verletzte von alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt noch vor Ort versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem derzeitigen Informationsstand schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.