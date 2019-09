Strecke zwischen Mehlem und Bonn gesperrt

Am späten Mittwochabend ist ein Mann in Bonn von einer Regionalbahn erfasst worden.

Bonn. Am späten Mittwochabend ist ein Mann auf einem Bahnübergang am Winkelsweg von einer Regionalbahn erfasst worden. Die Strecke zwischen Bonn-Mehlem und dem Bonner Hauptbahnhof war kurzzeitig gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2019

Am späten Mittwochabend ist ein Mann im Bereich des Bahnübergangs am Winkelsweg verstorben. Er wurde offenbar von einer Regionalbahn erfasst, die von Köln aus in Richtung Koblenz unterwegs war. Wegen der polizeilichen Ermittlungen war die Bahnstrecke zwischen Bonn-Mehlem und Bonn Hauptbahnhof für ungefähr zwei Stunden gesperrt. Weitere Informationen folgen.