Fotos der GA-Leser

Bonn/Region. Der Himmel über Bonn und der Region war am Morgen besonders schön anzusehen: Mit Sonnenaufgang färbte er sich rot. Wir sammeln die schönsten Fotos.

08.03.2017

Wenn man aktuell aus dem Fenster guckt, mag man es kaum glauben: Aber das Wetter war vor einigen Stunden deutlich schöner und sorgte am frühen Mittwochmorgen für einen herrlichen Ausblick: Der Himmel erstrahlte mit dem Sonnenaufgang in Bonn und der Region in einem schönen Morgenrot. Einige nutzen das Farbenspektakel am frühen Morgen und machten ein Schnappschuss.

Jennifer Steinberg schickte uns ein Bild des erleuchteten Himmels über Niederkassel/Rheidt, Marisa Trimborn fotografierte den "wunderschönen Sonnenaufgang" am Rhein.

Sie haben auch ein Bild gemacht? Schicken Sie uns das Motiv per Mail an online@ga-bonn.de oder über unsere Facebook-Seite. Wir sammeln und veröffentlichen die schönsten Fotos. (ga)