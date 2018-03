Stelldichein der Elben und Hobbits

Bonn. Wer sich für die Welt der Elben, Hexen und Hobbits begeistern kann, ist am Wochenende in Bonn genau richtig. Im Maritim Hotel findet die Fantasy-Convention MagicCon statt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.03.2018

Am Samstag gibt es Vorträge und Workshops unter Titeln wie "How to Hobbit", ein Piraten-Panel und ein Nerd-Quiz. Serienfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Stars wie Ian Somerhalder, bekannt aus Vampire Diaries und Game of Thrones, sowie Schauspieler James Cosmo geben Autogrammstunden und stehen zum Plausch bereit. Abends steigt die Geeks Party, und es gibt Musik vom DJ Pult.

Am Sonntag finden Lesungen zu Fantasy-Romanen, ein Kurs zu Cosplay-Fotografie und ein Harry-Potter-Larp-Workshop statt. Außerdem kann die letzte Chance ergriffen werden, ein Erinnerungsfoto mit dem Lieblingsstar zu schießen. Es gibt ausreichend Tages- und Wochenendtickets. Am Samstag kostet die Karte 55 Euro, am Sonntag beträgt der Eintritt 45 Euro. Mehr unter www.magiccon.de .