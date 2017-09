Schuld war eine defekte Dachluke

Bonn. Am Donnerstag geriet auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Ramersdorf ein Müllwagen in Brand. Der Laster war an einer Brücke hängengeblieben – ein Fehler bei der anschließenden Befreiungsaktion löste das Feuer aus.

Von Dennis Sennekamp, 21.09.2017

Gegen 15.15 Uhr fing auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Ramersdorf ein Müllwagen Feuer. Der Lkw hatte sich nach der Abholung des Hausmülls vom Präsidium unter einer knapp vier Meter hohen Fußgängerbrücke an der dortigen Werkstatt verkeilt. Schuld an dem Missgeschick war eine defekte Dachluke an dem Fahrzeug, die aus bislang ungeklärter Ursache nicht geschlossen war und deswegen zu weit in die Höhe ragte.

Die Polizei rief das Werkstattpersonal der betroffenen Firma hinzu. Diese befreite den Müllwagen, indem sie die Metallklappe mit einem Winkelschleifer abtrennte. Die bei den Arbeiten entstandenen Funken entzündeten jedoch den Abfall auf der Ladefläche. Es entwickelte sich ein Schwelbrand, der die Feuerwehr auf den Plan rief.

Die Einsatzkräfte konnten den brennenden Müll schnell löschen. Anschließend ging es in Begleitung der Feuerwehr zur Immenburgstraße, wo das Fahrzeug an der Wert- und Schadstoffsammelstelle der BonnOrange komplett entladen und noch einmal gründlich abgelöscht wurde.

Gegen 16.20 Uhr war der Einsatz abgeschlossen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.