Sauberkeit in der Stadt

Bonn. Bonn soll sauberer werden. Die Stadt hat daher am Mittwoch Maßnahmen angekündigt und will Müllsünder im kommenden Jahr kräftiger zur Kasse beten.

Von Gabriele Immenkeppel, 19.12.2018

Der Ordnungsdienst wird mit Beginn des neuen Jahres verstärkt die Sauberkeit der Stadt in den Fokus rücken. Mit der Konsequenz, dass Müllsünder in Zukunft kräftig zur Kasse gebeten werden. So müssen für eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe 25 Euro, Getränkedosen, Pommestüten oder Pizzakartons 35 Euro, Kaugummis und Hundehaufen 50 Euro gezahlt werden.

In den ersten sechs Wochen des Jahres verteilen die 26 Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes zunächst nur „gelbe Karten“ zur Verwarnung, ab Februar gibt es dann die entsprechenden „Müllknöllchen“. Das sei, so erklärte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Mittwoch, nur ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen. „Mein Wunsch ist es, dass alle, die wir hier in Bonn zusammen leben, gemeinschaftlich dabei helfen, das unserer schöne Stadt sauberer wird."