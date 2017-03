Mordfall von 1991 in Bonn-Meßdorf

Bonn . Unerwartete Wende in einem 26 Jahre alten Kriminalfall: Ein 52-jähriger Mann, der in Wolfenbüttel in Niedersachsen wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, soll gestanden haben, im Jahr 1991 die 38-jährige Monika F. in Bonn getötet zu haben.

02.03.2017

In den Abendstunden des 11. November 1991 finden Angehörige die 38-jährige Monika F. leblos in ihrem Haus an der Martin-Legros-Straße in Bonn-Meßdorf. Die Frau hat zahlreiche Messerstiche. Sie stirbt noch am Tatort. 26 Jahre bleibt der Fall ungelöst, der mutmaßliche Täter läuft frei herum. Bis heute.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft konnte der mutmaßliche Mörder der Frau nun festgenommen werden. In Wolfenbüttel in Niedersachsen kontrollierte die Polizei in der Nacht zum 24. Februar einen 52-jährigen offenbar alkoholisierten Autofahrer. Er war den Beamten bereits zum zweiten Mal in dieser Nacht aufgefallen. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Wie die Polizei weiter berichtet, soll der Mann auf der Polizeidienststelle dann erklärt haben, dass er im November 1991 in Bonn eine Frau getötet habe.

Die Polizei Wolfenbüttel informierte daraufhin die Bonner Mordkommission, die zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in Niedersachsen übernahm. „Die Vernehmung des 52-Jährigen begründete zusammen mit weiteren Recherchen und Ermittlungen den dringenden Tatverdacht gegen den Mann, der zu der relevanten Tatzeit als Student in Bonn gelebt hatte“, heißt es in der Mitteilung der Ermittlungsbehörden. Die Wohnung des Verdächtigen im Bereich von Wolfenbüttel sei ebenfalls durchsucht worden.

Mit Handschellen gefesselt

Wie der Mann gegenüber der Polizei gestanden haben soll, sei er am 11. November 1991, damals 26 Jahre alt, spazieren gewesen, als er durch das Fenster eines Einfamilienhauses eine Frau erblickt habe. Er habe sich dann "spontan" entschieden, seine Tötungsphantasie nunmehr in die Tat umzusetzen. Er habe an der Haustüre geklingelt. Nachdem die 38-Jährige die Türe geöffnet hatte, sei sie von ihm sofort überwältigt und im weiteren Verlauf mit Handschellen gefesselt worden. Als die Frau begonnen habe zu schreien, habe er Angst bekommen, entdeckt zu werden und habe ihr zahlreiche Messerstichen versetzt. Danach sei er geflohen.

Einen Grund für sein plötzliches Geständnis konnte er nicht nennen. Er sagte, es könne damit zu tun haben, dass er aufgrund der Alkoholfahrt seinen Job verlieren und nun keine Zukunftsperspektive sehen würde.

Auf der Grundlage des aktuellen Sachstandes gehen Staatsanwaltschaft und Mordkommission daher davon aus, dass es sich bei der Frau um ein Zufallsopfer handelte.

Laut Ermittler machte der festgenommene 52-jährige Arbeiter gegenüber der aktuell einberufenen Mordkommission auch Angaben, die nach der Bewertung der Ermittler für ein eindeutiges Täterwissen sprechen. Derzeit laufen weitere intensive Ermittlungen zur Überprüfung des Wahrheitsgehaltes der Angaben des Beschuldigten.

Der General-Anzeiger berichtete am 13. November 1991 wie folgt:

Foto: General-Anzeiger Artikel aus dem General-Anzeiger vom 13.11.1991

Weitere Berichterstattung folgt. (ga)