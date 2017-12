Maßnahme in der Bonner Innenstadt

Bonn. Die Polizei kündigt an, dass es in der Silvesternacht zu einer kurzzeitigen Sperrung der Kennedybrücke für Fahrzeuge kommen könnte.

Da die Brücke ein beliebter Treffpunkt ist, um zu böllern und zu feiern, kündigt die Polizei verstärkte Präsenz vor Ort an. „Sollte es die Anzahl der Menschen auf der Kennedybrücke aus Sicherheitsgründen erforderlich machen, sperren wir sie für den Verkehr“, teilte Polizeisprecher Robert Scholten mit. Die Bahnen sollen planmäßig fahren. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei die Kennedybrücke in dieser Nacht zwischen 23.30 und 1 Uhr gesperrt, weil sie so voll war.

Falls das auch diesmal nötig sein sollte, sind die Stadtwerke vorbereitet, wie Unternehmenssprecher Michael Henseler berichtete. Busfahrgäste müssten dann die Brücke zu Fuß überqueren und am Bertha-von-Suttner-Platz oder am Konrad-Adenauer-Platz wieder einsteigen.

Sollten die Bahnschienen betroffen sein, würden die Linien 66 und 62 getrennt. Die 66 würde dann bis zur Freigabe durch die Polizei zwischen Bad Honnef und Bertha-von-Suttner-Platz sowie zwischen Siegburg und Konrad-Adenauer-Platz pendeln. Die 62 fährt dann zwischen Quirinusplatz und Bertha-von-Suttner-Platz sowie zwischen Oberkassel Süd/Römlinghoven und Konrad-Adenauer-Platz.