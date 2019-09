Starke Rauchentwicklung im Gebäude

Tannenbusch. Aus bislang unbekannten Gründen sind am Montag Möbelstücke auf einer Terrasse am Waldenburger Ring in Tannenbusch in Brand geraten. Die Feuerwehr Bonn holte wegen starker Rauchentwicklung alle Bewohner aus ihren Apartments.

Von Matthias Kehrein, Jill Mylonas, 16.09.2019

Aus bislang unbekannten Gründen sind am Montag Möbelstücke auf einer Terrasse am Waldenburger Ring in Tannenbusch in Brand geraten. Wie Frank Frenser von der Feuerwehr Bonn auf GA-Anfrage berichtete, meldeten mehrere Anrufer gegen 11 Uhr, dass Unrat und Möbelstücke im Erdgeschoss brennen würden. "Vor Ort hat sich die Lage bestätigt. Das Feuer drohte, auf die darüberliegenden Geschosse überzugreifen", so Frenser. Wie und warum die gelagerten Möbelstücke in Brand geraten sind, sei bisher ungeklärt.

Der Rauch sei auch in die oberen Geschosse gezogen, sodass die Einsatzkräfte die Bewohner aus ihren Wohnungen geholt hätten. "Derzeit liegen keine Informationen über verletzte Personen vor", sagt Frenser. Die Fenster der Wohnung im Erdgeschoss seien zerborsten, die Wohnung selbst sei "lediglich verrust".