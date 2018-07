Behördenumzug

Bonn. Wegen des Abrisses der Südüberbauung musste die Wache Gabi in der Bonner Innenstadt umziehen. Jetzt beziehen Polizei und Ordnungsamt ihre neue Wache.

Von Gabriele Immenkeppel, 09.07.2018

Kisten und Möbel werden geschleppt, damit Gabi ein neues Domizil bekommt. Mit dem Umzug der Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt in die Cassius Bastei enden anderthalb Jahre der provisorischen Unterbringung für Polizeibeamte und städtische Ordnungskräfte. Wegen des Abrisses der Südüberbauung musste die Wache aus den jahrzehntelang genutzten Räumen am Zugang zu den U-Bahnsteigen weichen. Von Januar 2017 bis Anfang dieser Woche war sie provisorisch an der Maximilianstraße 32 untergebracht.

Die Leitstelle des Stadtordnungsdienstes ist montags bis freitags von 7 bis 1 sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 1 Uhr unter 02 28/ 77 33 33 erreichbar, die Polizei rund um die Uhr unter 02 28/1 50.