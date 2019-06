Bonn. Ein Streit zwischen zwei Männer in Bonn-Graurheindorf ist am Montagnachmittag derart eskaliert, dass einer von ihnen mit einem Werkzeug im Gesicht verletzt wurde. Er selbst hatte seinen Kontrahenten zuvor mit zwei Messern bedroht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten Zeugen gegen 15.50 Uhr gemeldet, dass ein mit zwei Messern bewaffneter Mann schreiend im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Römerstraße in Bonn-Graurheindorf stehe. Beamte der Bonner City-Wache stellten den Mann in der Nähe.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 27-Jährige zuvor einen 30-jährigen Bekannten verfolgt und bedroht haben. Dieser, so die Polizei, habe sich "mit einem Werkzeug zur Wehr" gesetzt und den mutmaßlichen Angreifer im Gesicht verletzt.

Der 27-Jährige wurde erstversorgt. Ein Notarzt verfügte die Unterbringung in einer Klinik. Der 30-Jährige wurde aufs Polizeipräsidium gebracht und später wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 36 ermittelt weiter zu den Hintergründen des Geschehens.