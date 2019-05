Haus der Geschichte in Bonn

BONN. Ein neun Jahre altes Mädchen hat sich bei einem Unfall am Haus der Geschichte am Freitagmorgen Verletzungen zugezogen. Das Kind war mit einem Arm in einer Drehtür steckengeblieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Eine neunjährige Schülerin hat am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall am Haus der Geschichte Verletzungen erlitten. Das Mädchen war mit einem Arm in einer Drehtür zur U-Bahn-Haltestelle "Haus der Geschichte" steckengeblieben. Die Feuerwehr rückte aus und befreite das Kind, das anschließend in ein Krankenhaus gefahren wurde.