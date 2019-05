In der Poststraße in Bonn wird eine Filiale von Ice Cream United eröffnet.

BONN. Lukas Podolski ist längst mehr als Fußballer: In Köln betreibt er neben dem Mangal Döner zwei Filialen des Eiscafés Ice Cream United. In Kürze eröffnet der frühere Fußball-Weltmeister eine Filiale der Eisdiele an der Poststraße in Bonn.

Fußballer Lukas Podolski geht jetzt in Bonn an den Start: Am Samstag, 1. Juni, eröffnet der Fußballstar auch in Bonn an der Poststraße eine Eisdiele. In dem Ladenlokal gleich neben der Cassius-Bastei befand sich ehemals ein Telefonanbieter.

Zwei Filialen mit dem wohlklingenden Namen „Ice Cream United“ hat der Kicker, der seine Profikarriere beim 1. FC Köln begann und 2014 mit der Deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, bereits in der Domstadt eröffnet, regelmäßig bilden sich dort lange Schlangen vor den Eisdielen. Ob „Effzeh-Becher" oder „Poldi-Burger“: Die Namen der Eissorten klingen jedenfalls vielversprechend. Auch mit einem Döner-Imbiss hat Podolski in Köln Erfolg.

Ob „Poldi“ bei der Eröffnung anwesend sein wird, war bisher nicht zu erfahren. Seit Mitte 2017 ist der 34-Jährige in Japan unter Vertrag.