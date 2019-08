Lukas Podolski hat am Mittwochabend seine Eisdiele in Bonn besucht.

Bonn. Der frühere Star des 1. FC Köln, Lukas Podolski, hat am Mittwochabend einen Abstecher nach Bonn gemacht. Dort besuchte er die Filiale seiner Eisdiele "Ice Cream United" in der Innenstadt.

Von Luisa Hohenbrink, 01.08.2019

Hoher Besuch in der Bonner Innenstadt. Fußballspieler Lukas Podolski (34) kam am Mittwochabend nach Bonn und stattete seiner Eisdiele "Ice Cream United" in der Poststraße einen Besuch ab. Schnell tummelten sich Fans rund um die Eisdiele, der frühere Profi des 1. FC Köln posierte für Selfies.

Die Bonner Filiale öffnete Anfang Juni. Podolski betreibt außerdem zwei Filialen am Heumarkt und im Belgischen Viertel in Köln. Auch im Rheinenergie-Stadion gibt es das Eis künftig.

Bei der Eröffnung in Bonn konnte der 34-Jährige nicht persönlich erscheinen, da er aufgrund seiner Verpflichtung beim japanischen Klub Vissel Kobe nicht in Deutschland war. Sein Versäumnis holte er am Mittwochabend nach.