Sexuelle Belästigung

BONN. Bonn beteiligt sich an der bundesweiten Präventionskampagne gegen sexualisierte Gewalt. Mit der Codefrage „Ist Luisa hier?“ können sich Mädchen und Frauen an das Personal in Bonner Lokalen wenden, wenn sie bedrängt oder bedroht werden.

Mit der Frage „Ist Luisa da?“ sollen Mädchen und Frauen in Bonner Kneipen, Clubs und Restaurants künftig diskrete Hilfe nach einem sexuellen Übergriff bekommen. Werden sie bedroht oder belästigt, melden sie sich mit dem Code beim Personal. Stadt und der Arbeitskreis Opferschutz Bonn/Rhein-Sieg beteiligen sich damit an einem bundesweiten Präventionsprojekt gegen sexualisierte Gewalt.

Bislang sind allerdings nur zwei Bonner Gastronomen bei dem Projekt dabei, die Stadt hofft auf weitere Kooperationspartner. Erste Partner sind das „Bla“ in der Altstadt und das Restaurant „Meyer’s“ in Poppelsdorf. In Münster, wo der Frauen-Notruf Münster die Kampagne 2016 initiiert hatte, sind mittlerweile mehr als 30 Lokale vertreten – vom Café über Nachtclubs bis hin zu Kinos und Veranstaltungsräumen.