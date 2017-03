Spielzeug für Erwachsene und Kinder

Endenich. Die Modelleisenbahner haben Nachwuchssorgen und sagen: "Man sieht hier kaum noch junge Leute."

Von kpo, 06.03.2017

Zu den Prunkstücken der Modellautosammlung, die Renate Schlief in die Josef-Strunck-Halle mitgebracht hatte, gehörten die Werksfeuerwehr von Märklin und ein alter Tankwagen. Beide kosten jeweils mehr als 300 Euro. „Das sind Repliken in einer limitierten Auflage“, erklärte die Bonnerin. Seit zwei Jahren verkauft sie die alten Familienbestände. Am Sonntag versuchte sie auch auf der 33. Modelleisenbahnbörse des Modelleisenbahnclubs (MEC) Bonn in der Endenicher Sporthalle ihr Glück.

Das Hauptinteresse der Besucher lag auf Loks, Wagons, Schienenteile und Kulissen für ihre Modelleisenbahnen. „Das hier ist schon speziell“, meinte sie über ihre Auslage. Alte originale Sammlerstücke von Märklin und Schuco, darunter Automodelle aus den 1950er Jahren, ein winziger VW Käfer mit Anhänger, der schwerer ist als er aussieht – er ist noch aus Metall – und vieles mehr, das meiste in Originalverpackung. Das sei für Sammler enorm wichtig, betonte Schlief.

Sie hatte nur zwar einen kleinen Teil des Gesamtbestands mitgebracht, der aber war auch schon beachtlich. Der Interessentenkreis sei klein und sehr spezifisch. Aber auch die Anbieter von Modelleisenbahnen hätten ein typisches Klientel. Das war auf der Börse in Ende nicht gut auszumachen. Vorwiegend waren ältere Semester gekommen. „Man sieht nur ganz wenig junge Leute“, stellte Schlief fest. „Das Problem ist der Fortschritt. Die alten Geräte werden noch mit Trafos bedient, aber wir sind heute im Digitalzeitalter.“ Da würden die alten Bauteile nicht mehr zu passen.

Mit diesem Problem sieht sich Günter Kreutz schon eine ganze Weile konfrontiert. Der Vorsitzende des MEC Bonn versucht alles, um Nachwuchs für die Modelleisenbahn zu bekommen. Neben den Verkaufsständen war deshalb auch wieder eine Holzeisenbahn zum Spielen aufgebaut, außerdem ein kleines Eisenbahngelände zum Ausprobieren. ⋌

Die nächste Modelleisenbahnbörse richtet der Club am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 17 Uhr wieder in der Josef-Strunck-Halle, Röckumstraße 58a, aus. Infos auf www.mec-bonn.de.