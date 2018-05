BONN. Auf der Bonner Reuterstraße sind am Donnerstagmorgen ein Lkw und ein Pkw kollidiert. Die Fahrerin des Autos wurde kurzzeitig in ihrem Fahrzeug eingesperrt.

Von Axel Vogel, 03.05.2018

Für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen sorgte am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Reuterstraße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt zur A565. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 7,5 Tonnen schwerer Lkw nach links in die Burbacher Straße abbiegen. Seinen Abbiegevorgang brach der Fahrer allerdings wieder ab und zog zurück auf die Reuterstraße. Dort kollidierte er dann mit einem weißen Mercedes. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt, wurde aber aufgrund des Unfalls kurzzeitig in ihrem Pkw eingesperrt. Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden anschließend auf eine nahegelegene Tankstelle umgeleitet.