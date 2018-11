17.000 Euro Sachschaden

Eine Straßenbahn der Linie 61 war am Mittwochmorgen in einen Unfall verwickelt. Ein überholender LKW mit Anhänger war mit der Bahn zusammengestoßen.

Bonn. Einen Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn gab es am Mittwochmorgen in Bonn. Am Chlodwigplatz hatte der LKW die Bahn überholt und dabei mit seinem Anhänger die Bahn getroffen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Stephan Werschkull, 07.11.2018

Am Mittwochmorgen ist es an der Haltestelle Chlodwigplatz zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei gegenüber dem GA bestätigte, wurde die Bahn dabei stark beschädigt. Verletzte gab es jedoch nicht.

Kurz nach sieben Uhr hatte der Lkw mit Anhänger die stehende Straßenbahn überholt. Dabei traf der Anhänger die Bahn, wodurch sich dort eine Klappe öffnete und eine Frontscheibe der Bahn zerstörte.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf ungefähr 17.000 Euro, die Bahn blieb jedoch fahrtüchtig. Laut SWB konnte die Bahn nach dem Unfall langsam in das Depot gefahren werden. Gegen acht Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.