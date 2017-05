Verkehrsunfall in Bonn

Auf der Hausdorfstraße ist am Morgen ein Lastwagen mit einer Straßenbahn kollidiert.

Bonn-Kessenich. Am Mittwochmorgen ist es nach einem Unfall auf der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

10.05.2017

Am Mittwochmorgen ist es gegen 9.00 Uhr an der Haltestelle Eduard-Otto-Straße Ecke Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw hat nach ersten GA-Informationen eine Straßenbahn gerammt.

Die Unfallstelle konnte nach Angaben der Stadtwerke Bonn (SWB) gegen 9.20 Uhr wieder vollständig geräumt werden. Die Straßenbahnen 61 und 62, sowie die Buslinien 630 und 631 fahren laut SWB wieder ihren normalen Linienweg. Zwischenzeitlich wurden zwischen den Haltestellen Quirinusplatz und Haus der Jugend Taxen als Ersatzverkehr eingesetzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

*** SWB-Info *** Linie 61/62 * Unfall. Bahnersatzverkehr in Form von Taxen zwischen Quirinusplatz und H.D. Jugend ist eingerichtet. (09:06) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 10. Mai 2017

