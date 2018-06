Vollsperrung um 18 Uhr

Bonn. Am Donnerstagnachmittag ist auf der Bornheimer Straße in Bonn die Ladung eines 40 Tonnen schweren Lkws verrutscht. Um 18 Uhr muss daher die Straße vollständig gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2018

Ein 40 Tonnen schwerer Lkw mit 23,6 Tonnen Papier ist am Donnerstagnachmittag aus einer Kurve gekippt. Nach Angabe der Polizei bog der Lkw-Fahrer von der Straße "Am Propsthof" auf die Bornheimer Straße ab, als die Ladung kippte und ungesichert in der Kurve hängen blieb. Nach Aussage des Fahrers kann das Papier, das der Fahrer geladen hat, nicht ursächlich für das Verrutschen des Aufhängers am Lkw sein. Die Polizei vor Ort konnte noch keine Angaben machen, wie es hierzu kommen konnte.

Da die Gefahr besteht, dass der Lkw vollständig umkippt oder seine Ladung verliert, muss eine Spezialfirma zur Bergung anrücken. Die Polizei leitet den Verkehr derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbei, es kommt dennoch zu Verkehrsbehinderungen. Um 18 Uhr wird die Bornheimer Straße für die Dauer der Bergung vollständig gesperrt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis